Алиса скоро перерастет папу: Тимати запечатлелся с подросшей дочкой и сыном

Тимати является выпускником «Фабрики звезд». Но он давно стал популярным исполнителем и бизнесменом. Лишь о своей личной жизни рэпер не говорит. У него были серьезные отношения с моделью Аленой Шишковой, которая родила от него дочку Алису.

Когда они расстались, артиста стали часто видеть с участницей конкурсов красоты Анастасией Решетовой. Они прожили вместе около пяти лет. После рождения сына Ратмира пара распалась.

Примечательно, что Тимати не спешит прощаться с холостяцкой жизнью. При этом он является примерным папой. Рэпер часто уделяет время дочке. А с недавних пор Решетова стала доверять ему и сына, хотя раньше боялась малыша отпускать с папой в путешествия.

8 марта артист поделился трогательным фото. Он запечатлелся с подросшими наследниками. На руках бизнесмен держал двухлетнего сына, а рядом с ним стояла семилетняя Алиса. Девочка заметно подросла за последний год.

Поклонники восхитились тем, какой Тимати заботливый папа. Он остался в Москве, хотя некоторые артисты покинули Россию за последние дни, к примеру, Ксения Собчак.

«Какой красивый сынок», «Вот это Алиса выросла! Она будет очень высокой», «Как мило», «Тимати умеет находить язык с детьми», «Ну прям идеальный кадр», «Будни рэпера», «Какая улыбка у Ратика», «Алиса такая большая уже, слов нет», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале