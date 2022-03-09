Ведущая «Доброго утра» Марина Ким в кожаном платье на запах предстала с подросшими дочками

Марина Ким многим знакома, так как работает на телевидении. Она ведет передачу «Доброе утро». Периодически Марина принимала участие в развлекательных проектах и ток-шоу. Она обладает стройной фигурой, поэтому демонстрирует на экранах женственные платья и костюмы.

Лишь о личной жизни телеведущая рассказывает редко. Однако у нее подрастают дети: семилетняя Бриана, пятилетняя Дарина и годовалый сын, имя которого она не раскрывает.

Об отце наследников Ким умалчивает. Ходили слухи, что им является режиссером Бреттом Рэтнером. 8 марта телеведущая поделилась редким фото с наследницами. Она позировала в кожаном платье на запах. Брианна и Дарина обнимали свою маму.

«Женщина — это точно основа и первоисточник всего. То, что много веков жизнь была сведена к обеспечению тепла, приготовлению еды и рождению детей — это мудрость женщин. Сегодня с технологиями, способными редуцировать гены, функция рождения детей уже на новом уровне! И пора женщинам помочь миру определить новый порядок. Как сохранить мир, распределить ресурсы и выстроить приоритеты развития человечества. Создать и сохранить, а в итоге спасти мир — наша миссия! Каждая женщина удивительна. Пусть сегодня каждая почувствует себя такой!» — написала Марина.

Поклонники отметили, что у нее красивые дочки. Многие также поразились тому, как молодо выглядит сама телеведущая в 38 лет. «Три красавицы», «Какие милые крохи», «Младшая похожа на вас, а вот старшая, наверное, в папу», «Очень милый кадр», «Какие большие детки», «А где сынок?», «Как давно не видели ваших детей, очень выросли», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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