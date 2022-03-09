66-летняя Долина в силуэтном мини-платье с пайетками и на каблуках появилась на публике

Лариса Долина является известной певицей. Она выступает на сцене большую часть жизни. Многие отмечают, что артистка не только эстрадная исполнительница, но и одна из лучших джазовых певиц.

За последние несколько лет Лариса Александровна смогла похудеть больше чем на 20 килограммов. Она также сменила имидж и теперь все чаще носит яркие и современные образы. В свои 66 лет звезда даже записывает дуэты с молодыми артистами.

В последнее время было отменено много светских мероприятий и концертов. Однако в Кремле состоялся концерт, приуроченный к Международному женскому дню. В нем приняли участие: Ольга Бузова, Витас, Надежда Кадышева, Наталья Подольская и другие известные персоны.

Долина появилась на сцене в белом мини-платье с золотыми пайетками. Силуэтный наряд дополнили туфли на каблуке. Она сделала акцент на стройные ноги.

Лариса Александровна исполнила свой хит «По встречной». Она получила комплименты от ведущих Алексея Воробьева и Вячеслав Макаров.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. «Какая роскошная», «Просто тростинка», «Потрясающая», «Умеет петь, просто завораживает», «Какие ножки!», «Так и дар речи можно потерять», «А мне нравится, в свои годы выглядит бесподобно», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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