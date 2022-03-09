Каналы Discovery приостановили свое вещание на территории России

Отечественные зрители остались без Animal Planet и Science Channel.

Семейство каналов Discovery приостановило все свои операции в России из-за ситуации на Украине. Около 15 каналов, работающих через совместное предприятие с российским холдингом «Национальная медиагруппа», прекратили свое вещание со среды, 9 марта.

Об этом сообщает западное издание Variety со ссылкой на официального представителя Discovery. Причиной называется новый российский закон, предусматривающий уголовную ответственность за публикацию ложной информации о спецоперации по защите Донбасса. Журналисты отмечают, что от приостановки деятельности пострадали 65 сотрудников компании (предположительно, работающих в РФ).

Таким образом Discovery присоединился к целому ряду западных медиаструктур, прекративших свою деятельность в России на фоне политических событий. Ранее о подобных мерах заявили стриминговые видеосервисы Netflix и Amazon Prime Video.

Напомним, что в пакет Discovery входят познавательно-развлекательные каналы о науке, животных, кулинарии, путешествиях, криминальных расследованиях и многом другом.

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