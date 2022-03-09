«Если у вас есть такие, разрежьте их — и на переработку!»: Хромченко показала два платья, которых не должно быть у женщин

Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала ужаснулась двум платьям героини проекта. Ведущая заметила, что, к сожалению, подобные экземпляры есть у многих российских женщин, но они недопустимы даже для домашнего гардероба.

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Это были две трикотажные и довольно бесформенные вещи.

«Это кошмар и катастрофа, за которую нельзя даже судить бедную женщину, принесшую эту одежду сюда. Потому что она действует по принципу: если в магазинах продается, значит, дизайнер создал. Я бы посмотрела на производителя этой «красоты», есть у меня к нему пара ласковых вопросов», — сказала Эвелина Хромченко.

Ведущая посоветовала избавиться от подобных платьев не только героине программы, но и всем зрительницам.

«Нашей героине пора прекратить соглашаться на абы что. Начать нужно с символического разрезания в ее гардеробе этих двух монстров. Кстати, если у вас есть такие, разрежьте их — и на переработку!» — сказала Хромченко.

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