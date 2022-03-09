«Многие пишут: пусти»: Дарья Пынзарь закрыла Instagram и отказывается добавлять подписчиков

Бывшая участница «Дома-2», а ныне его ведущая Дарья Пынзарь еще и популярный блогер.

За жизнью Дарьи Пынзарь в Instagram следят больше четырех миллионов подписчиков.

За последнее время Дарья Пынзарь могла бы легко нарастить аудиторию, но телезвезда отказывается это делать.

С недавних пор Дарья Пынзарь ограничила доступ к своей странице, сделав ее закрытой. Кроме этого, ведущая «Дома-2» не отвечает на запросы тех пользователей, которые хотят присоединиться к ее аудитории.

В сторис микроблога Дарья Пынзарь рассказала, что отказывает тем, кто к ней сейчас стучится. По каким соображениям она это делает, ведущая «Дома-2» не уточнила.

«Ребят, напоминаю, что страничка у меня закрыта. Многие пишут: пусти. Ребят, я сейчас никого не добавляю. Кто со мной, тот со мной. Новых людей я не добавляю. Мы с вами, стараюсь вас как-то радовать по мере возможности. Спасибо, что вы со мной», — сказала Дарья Пынзарь на видео в сторис.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.