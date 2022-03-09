«У трех красоток на этой фотографии праздник»: Родион Газманов показал молодую красавицу-маму и ее сестер

Накануне у первой жены певца Олега Газманова и мамы его старшего сына Родиона Ирины был двойной праздник — 8 Марта и день рождения.

В честь этого события Родион Газманов поделился в микроблоге снимком, на котором его родительница запечатлена со своими сестрами.

«Сегодня у трех красоток на этой фотографии праздник. А день рождения только у двух: у моей мамы и ее сестры-двойняшки, Катерины», — написал под фото Родион Газманов.

Снимок архивный. Ирина Газманова и ее сестры предстали на нем молодыми девушками. Родион Газманов поздравил всех троих с праздником и днем рождения, адресовав своей маме очень теплые слова.

«Мам, я очень тебя люблю и хочу, чтобы ты была счастлива (и, кстати, очень стараюсь делать все, что от меня зависит, чтобы это было так). Я очень рад, что у нас сложились именно такие отношения, как сейчас. И да, я знаю, что я не всегда подарок. Будь здорова и живи долго-долго», — добавил Родион Газманов.

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