Есть охрана, вышколенный персонал! Ну и внучек Никитка: кто может приглядеть за родовым гнездом Пугачевой в Грязи

По слухам, Алла Пугачева с детьми — восьмилетними двойняшками Гарри и Лизой отдыхает в Израиле. Компанию им также составил шоумен Максим Галкин. Примадонна больше двух лет не покидала подмосковный замок в деревне Грязь. И все из-за пандемии. Неожиданный отъезд певицы взволновал ее многочисленных поклонников. Фанаты в первое воскресенье весны собрались у ворот замка Примадонны, но увидеть Аллу Борисовну не смогли.

Так, верные почитатели передали артистке букет желтых тюльпанов, а помощница Пугачевой, получив «доверенность» от хозяйки зачитала фанатам письмо, в котором говорилось, что она разрешает весну. Еще с молодости Примадонна отмечает праздник желтых цветов. Эту традицию она не нарушает. Поговаривают, что в Израиле артистка обосновалась в небольшом городке Кесария, сняв с мужем шоумен Максимом Галкиным трехэтажный коттедж с бассейном.

Так, об отъезде Примадонны в Израиль также высказался музыкальный критик Сергей Соседов. Он дал понять, что певица сегодня может и уехала из России, а завтра она вернется назад. «Пугачева часто ездила в Израиль. Раньше во всяком случае. У нее там много друзей. А может она вообще сейчас поехала на лечение туда. Израиль — маленькая страна. Пугачева периодически куда-то уезжает. То в Швейцарию, то в Израиль. Кто-то массирует специально слухи о ней. Мало ли кто куда уезжает», — уточнил Сергей Соседов в беседе с сайтом Teleprogramma.pro.

Ну а кто же в таком случае может приглядывать за подмосковным замком Примадонны в деревне Грязь. У певицы есть свой штат помощников: за приусадебной территорией присмотрят охранники, за домом — вышколенный персонал. Также наведаться в дом к именитой бабушке может и Никита Пресняков. Старший внук певицы итак приглядывает за ее дачей на Истре в Малых Бережках. Этот особняк Кристина Орбакайте называет их родовых гнездом.

«Есть охрана, вышколенный персонал! Ну и внучек Никитка», «Всегда найдутся те, кто приглядит! Главное, чтобы Аллуся доверяла свой замок», «У них там целая крепость с башенками», «А почему сразу Никита? У него есть дом в Малых Бережках. Может Дени приедет? У него в особняке даже своя спальня есть», «Столько персонала, дом будет сиять!» — пишут фолловеры.

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