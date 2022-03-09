«То в Швейцарию, то в Израиль! Мало ли куда»: Соседов припомнил, что Пугачева периодически уезжала из деревенской глуши

Музыкальный критик дал понять, что сегодня Примадонна может быть и покинула Россию, а завтра она вернется назад.

Алла Пугачева вместе с восьмилетними двойняшками Гарри и Лизой, по слухам, поселилась в трехэтажном коттедже с бассейном в небольшом городке Кесария. По некоторой информации, в Израиль вместе с Примадонной отбыл и шоумен Максим Галкин. А свой подмосковный замок в деревне Грязь с теплицами певица оставила управляющей поместьем. За порядком на территории особняка могут присмотреть охранники, ну а за домом — специально вышколенный персонал.

Кроме того, об отъезде Примадонны в Израиль высказался и музыкальный критик Сергей Соседов. Он дал понять, что Пугачева может быть сегодня и покинула Россию, а завтра она вернется назад. Да и вообще певица часто уезжала из подмосковной деревни Грязь. Просто за последние два года все привыкли к тому, что артистка сидит в замке из-за пандемии.

«Пугачева часто ездила в Израиль. Раньше во всяком случае. У нее там много друзей. А может она вообще сейчас поехала на лечение туда. Израиль — маленькая страна. Пугачева периодически куда-то уезжает. То в Швейцарию, то в Израиль. Кто-то массирует специально слухи о ней. Мало ли кто куда уезжает. Пугачева уехала, а потом, возможно, приехала», — уточнил Сергей Соседов в беседе с сайтом Teleprogramma.pro.

Напомним, что дети Аллы Пугачевой — восьмилетние двойняшки Гарри и Лиза учатся во втором классе элитной гимназии. Многие поклонники считают, что Примадонна смогла уехать в Израиль с малышней только потому что у них каникулы.

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