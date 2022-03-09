Из замка с теплицами — в трехэтажный коттедж с бассейном? В каких условиях Пугачева с детьми может жить в Израиле

Алла Пугачева почти два года не покидала свой подмосковный замок в деревне Грязь. И все из-за пандемии. Обычное каждое лето Примадонна проводила с семьей на Рижском взморье. В Латвии у певицы живет близкая подруга Лайма Вайкуле. А сейчас, по слухам, артистка с мужем шоуменом Максимом Галкиным улетела в Израиль.

Якобы Примадонну с восьмилетними двойняшками Гарри и Лизой, а также молодым мужем заметили во Внуково-3. Примечательно, что сама Алла Борисовна свой отъезд из страны никак не комментирует. Зато о путешествиях Примадонны заговорил музыкальный критик Сергей Соседов. «Пугачева часто ездила в Израиль. Раньше во всяком случае. У нее там много друзей. А может она вообще сейчас поехала на лечение туда», — уточнил Соседов в беседе с сайтом Teleprogramma.pro.

Видимо, Алла Борисовна оставила на управляющую имением свой подмосковный замок в деревне Грязь с теплицами и садом с лужайкой. По некоторой информации, певица с детьми и мужем поселилась с трехэтажном коттедже с бассейном в поселке Кесария, пишет «Комсомольская правда». Правда, свежими снимками из заграницы шоумен Максим Галкин с поклонниками в микроблоге не делится.

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