Словно бомж с лохматой бородой: как выглядит сейчас 53-летний Профессор Лебединский

Музыкант признался, что ему все равно на внешний вид.

Автор и исполнитель хита «Я убью тебя, лодочник» Профессор Лебединский (Алексей Лебединский) выступил с неожиданным признанием. В социальных сетях он опубликовал видео, на котором признался, что 25 лет страдает депрессией.

На обнародованных кадрах в обрюзгшем заросшем седом старике с трудом можно узнать знаменитость. А ведь ему всего 53 года.

«Вы думаете, как так можно запустить себя. Очень просто: мне плевать. Потому что я давно изолирован от социума», — рассказал Профессор Лебединский.

В настоящий момент он живет в Америке и выходит из дома всего раз в две недели и только потому, что это порой необходимо. По словам Лебединского, он не испытывает радости от жизни вообще и не хочет никого видеть. Сам себя артист сравнил с бомжом и порадовался, что в США на таких, как он, окружающие не обращают внимания.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.