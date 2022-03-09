Певцов: «Если на Западе внимательно прочтут Пушкина или Достоевского, то и их запретят»

Дмитрий Певцов резко отреагировал на новость о том, что российских актеров увольняют из западных театров. Звезда сериала «Бандитский Петербург» заявил, что зато теперь россияне смогут чаще видеть выступления наших талантов.

«То, что происходит, — большая политика, которая в условиях глобализации и развития информационного общества пронизала и культуру, и спорт, и простые человеческие отношения. Идет информационная война. Наш противник не блещет ни культурой, ни образованием. Я думаю, если эти «еврошвондеры», не дай Бог, внимательно прочтут Пушкина или Достоевского, то и их объявят вне закона», — рассуждает Дмитрий Певцов.

Певец также подчеркнул, что сейчас самое время для того, чтобы развивать свои продукты.

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