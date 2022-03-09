«Надеюсь, больше не впустят в страну»: Погребняк рада, что закрываются рестораны быстрого питания

По словам модели, у отечественных производителей продукция нисколько не хуже.

Модель Мария Погребняк порадовалась, что российский рынок покидают американские рестораны быстрого питания. По ее мнению, это пойдет на пользу прежде всего отечественному производителю.

Как отметила жена футболиста Павла Погребняка, пусть потом они обратно не просятся. По ее мнению, есть отечественные производители, которые делают более качественную продукцию.

«Надеюсь, больше не впустят в нашу страну». Мария Погребняк

Также она выразила уверенность, что закрытие магазинов косметики не будет критичным. Сама она уже давно перешла на корейскую косметику. Она превзошла многие европейские бренды. В одежде же пришло время, как думает модель, обратить внимание на российских дизайнеров, сообщает «Комсомольская правда-Екатеринбург».

Напомним, что против России в связи со спецоперацией на Украине активно вводят всевозможные санкции. Они уже затронули самые разные сферы жизни.

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