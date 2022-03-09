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«Надеюсь, больше не впустят в страну»: Погребняк рада, что закрываются рестораны быстрого питания

По словам модели, у отечественных производителей продукция нисколько не хуже.

«Надеюсь, больше не впустят в страну»: Погребняк рада, что закрываются рестораны быстрого питания
Мария Погребняк. Фото: Globallookpress.com

Модель Мария Погребняк порадовалась, что российский рынок покидают американские рестораны быстрого питания. По ее мнению, это пойдет на пользу прежде всего отечественному производителю.

Мария Погребняк
Мария Погребняк. Фото: Globallookpress.com

Как отметила жена футболиста Павла Погребняка, пусть потом они обратно не просятся. По ее мнению, есть отечественные производители, которые делают более качественную продукцию.

«Надеюсь, больше не впустят в нашу страну».

Мария Погребняк

Также она выразила уверенность, что закрытие магазинов косметики не будет критичным. Сама она уже давно перешла на корейскую косметику. Она превзошла многие европейские бренды. В одежде же пришло время, как думает модель, обратить внимание на российских дизайнеров, сообщает «Комсомольская правда-Екатеринбург».

Напомним, что против России в связи со спецоперацией на Украине активно вводят всевозможные санкции. Они уже затронули самые разные сферы жизни.

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