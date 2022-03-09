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Молодая жена Диброва успела отметить праздник на Мальдивах перед внезапным возвращением домой

Полина призналась, что ее отпуск должен был продлиться до середины марта, но ей с семьей пришлось улететь на 7 дней раньше.

Молодая жена Диброва успела отметить праздник на Мальдивах перед внезапным возвращением домой
Полина Диброва. Фото: instagram.com/polinadibrova/

Полина Диброва стала женой Дмитрия Диброва, когда знаменитый телеведущий расстался с предыдущей пассией Александрой. Уже почти 13 лет они счастливы вместе и воспитывают детей: 11-летнего Александра, восьмилетнего Федора и шестилетнего Илью.

Обычно победительница конкурса «Миссис Россия» с радостью делится семейными кадрами. Так, недавно она провела время на Мальдивах.

У пары был запланирован длинный отпуск. Полина записывала видео, на которых выражала свое сочувствие россиянам. Она переживала за соотечественников из-за ситуации на Украине.

Звездная семья должна была провести время на островах до середины марта, но 8 числа им пришлось вернуться. Жена Диброва призналась, что успела накануне вылета отпраздновать Международный женский день на пляже.

Полина Диброва. Фото: instagram.com/polinadibrova/

«Таким был запланирован вечер 8 марта, но наши планы известны лишь нам. Там, наверху, свои планы. Абсолютное принятие ситуации и выстраивание новой реальности.

Мы вернулись вывозным рейсом „Аэрофлот“ сегодня домой, раньше запланированного на 7 дней. Дорога оказалась очень даже сносной. Генеральная репетиция женского праздника была организована моими мальчиками вчера», — написала звезда.

Призналась, что в такой же ситуации оказалась Эвелина Бледанс. Она была расстроена из-за случившегося. Однако Полина не пояснила, почему они вернулись раньше.

Дибровы на отдыхе. Фото: instagram.com/polinadibrova/

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