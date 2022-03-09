Звезда фильма «Джуно» Майкл Сера стал отцом в тайне от поклонников

Звезда фильмов «SuperПерцы», «Джуно» и «Скотт Пилигрим против всех», 33-летний актер Майкл Сера впервые стал папой, но сделал это в тайне от своих поклонников.

На днях молодой человек дал комментарий порталу Extra по поводу своего нового сериала и признался, что у него уже есть 6-месячный сын. Имя мальчика актер не раскрыл.

В предыдущие полгода Сера не сообщал о том, что стал папой. Майкл не имеет страницы в Instagram, и его личная жизнь вместе с женой Надин не выставляется напоказ. Новость о том, что у актера родился ребенок, случайно сболтнула прессе его коллега по новому сериалу, комедиантка Эми Шумер, и Майклу только и осталось, что подтвердить ее.

Но отцовский статус отчасти объясняет, почему актер около двух лет не снимался в фильмах, занимаясь лишь озвучкой анимации и эпизодическими ролями в сериалах.

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