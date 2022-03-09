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«Пердеж вместо мнения»: Соседов попросил не обращать внимания на высказывания «сомневающихся»

Как отметил музыкальный критик, это люди не того статуса.

«Пердеж вместо мнения»: Соседов попросил не обращать внимания на высказывания «сомневающихся»
Сергей Соседов. Фото: Globallookpress.com

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.pro призвал не обращать внимания на слова звезд шоу-бизнеса о ситуации на Украине. Особенно тех, кто сегодня «сомневается».

Сергей Соседов
Сергей Соседов. Фото: Globallookpress.com

«Я бы меньше всего обращал внимания на их высказывания. Это не те люди. Не того статуса. Не того ментального уровня. Не того уровня образования и не той степени культуры, к которым можно приходить за неким мнением по политической ситуации. Не того полета люди. Они слабо в этом разбираются».

Сергей Соседов

Как считает Сергей Соседов, любое мнение звезды шоу-бизнеса по украинскому вопросу не больше, чем самопиар. «Им хочется что-то сказать, но они ничего не знают. Выходит — пердеж вместо мнения. Они ничего не понимают в событиях. Они считают, что от их мнения что-то зависит. Но это не так. Здесь будут решать военные, дипломаты», — заявил Сергей Соседов.

Ранее многие звезды шоу-бизнеса высказывали в соцсетях свои мнения относительно событий на Украине. Причем они были диаметрально противоположные. Тех, кто не поддержал спецоперацию даже стали звать «сомневающимися». В частности, таким термином их наградил режиссер Никита Михалков.

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