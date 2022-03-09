«Пердеж вместо мнения»: Соседов попросил не обращать внимания на высказывания «сомневающихся»

Как отметил музыкальный критик, это люди не того статуса.

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.pro призвал не обращать внимания на слова звезд шоу-бизнеса о ситуации на Украине. Особенно тех, кто сегодня «сомневается».

«Я бы меньше всего обращал внимания на их высказывания. Это не те люди. Не того статуса. Не того ментального уровня. Не того уровня образования и не той степени культуры, к которым можно приходить за неким мнением по политической ситуации. Не того полета люди. Они слабо в этом разбираются». Сергей Соседов

Как считает Сергей Соседов, любое мнение звезды шоу-бизнеса по украинскому вопросу не больше, чем самопиар. «Им хочется что-то сказать, но они ничего не знают. Выходит — пердеж вместо мнения. Они ничего не понимают в событиях. Они считают, что от их мнения что-то зависит. Но это не так. Здесь будут решать военные, дипломаты», — заявил Сергей Соседов.

Ранее многие звезды шоу-бизнеса высказывали в соцсетях свои мнения относительно событий на Украине. Причем они были диаметрально противоположные. Тех, кто не поддержал спецоперацию даже стали звать «сомневающимися». В частности, таким термином их наградил режиссер Никита Михалков.

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