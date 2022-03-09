Современная Барби в деле: Клава Кока в платье с юбкой-зефиркой щегольнула на съемках

Клава Кока уже несколько лет строит карьеру в шоу-бизнесе. Благодаря музыкальным шоу она стала известной. И хоть ее критиковали некоторые артисты, певица смогла стать успешной и популярной.

Она уже выпустила несколько хитов, участвовала в премиях и фестивалях. Многие поклонники следят не только за ее творчеством, но и образами. Звезда часто красит волосы и не боится экспериментировать со стилем.

Недавно Клава вернулась в Москву из отпуска. Примечательно, что она отменила ряд выступлений. Но певица по-прежнему участвует в съемках разных проектов. Если 8 марта она похвасталась повседневным образом с косухой, то теперь артистка принарядилась для новых съемок.

Кока покрасовалась в платье-бюстье цвета фуксии с фантазийным принтом. Наряд с юбкой-зефиркой и пышным рукавом подчеркнул ее хрупкие формы. Ей также сделали укладку с топорщащимися и покрытыми лаком прядями, похожими на сосульки.

Поклонники отметили, что у певицы уже появился свой стиль в одежде. Многим понравился ее аутфит. «Какая красивая», «Куколка», «Ну прям Барби в рок стиле», «Какая ты красивая и яркая», «Клава, тебе все идет», «Ну платье в твоем вкусе», «Только прическа смущает», «Такая дерзкая куколка», — стали писать пользователи Сети.

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