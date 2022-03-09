«Пугачева часто ездила в Израиль»: Соседов отреагировал на возможный отъезд Примадонны из страны

По словам музыкального критика, нет ничего страшного, если это окажется правдой.

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.pro отреагировал на возможный отъезд певицы Аллы Пугачевой с семьей в Израиль.

«Мне совершенно не интересно, кто и куда отправляется. Ну отправляются и отправляются. В чем тут интерес? Кто-то уехал, кто-то остался. Пугачева часто ездила в Израиль. Раньше во всяком случае. У нее там много друзей. А может она вообще сейчас поехала на лечение туда». Сергей Соседов

Как отметил Сергей Соседов, мир по большому счету все равно открыт для передвижения. «Израиль — маленькая страна. Пугачева периодически куда-то уезжает. То в Швейцарию, то в Израиль. Про нее все время говорят, но она давно ничего не делает в плане того, о чем можно поговорить. Она давно не поет. Кто-то массирует специально слухи о ней. Мало ли кто куда уезжает. Пугачева уехала, а потом, возможно, приехала», — заявил Сергей Соседов.

Напомним, что по слухам, Алла Пугачева с семьей находится в Израиле. Вместе с мужем и детьми они сняли трехэтажный особняк в небольшом городке Кесария.

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