Тимати действительно умеет ухаживать: что сказала Сафарова о свиданиях с рэпером-«холостяком»

Рэпер Тимати то и дело появляется на публике с очередной красоткой. Поговаривали, что музыкант был неравнодушен к 19-летней киевлянке Саше Дони. И это при том, что певец уже успел расстаться с двумя пассиями, подарившими ему детей. От модели Алены Шишковой у рэпера есть дочка Алиса, в отношениях с манекенщицей Анастасией Решетовой на свет появился сынишка Ратмир. Но даже общие дети не удержали Тимати рядом с мамами его наследников.

В прессе бурно обсуждался и роман музыканта с Екатериной Сафаровой, которая победила в шоу «Холостяк» в сезоне с Тимуром Юнусовым (он же Тимати. — Прим. ред.). А вот что сама девушка говорит об ухаживаниях рэпера. К слову, парочке поначалу приходилось скрывать свой роман от посторонних.

«Мы не могли проводить много времени вместе. При этом Тимур все равно находил пути как-то со мной увидеться, куда-то позвать. Это было очень классно, и тогда я была действительно счастлива. Потом был Новый год, который мы тоже провели вместе. Тимур действительно умеет ухаживать. Все было очень романтично. Для меня было важно, что он провел Новый год вместе со мной. Нам нельзя было афишировать свое общение. У каждого тогда накопились дела, поэтому я улетела в Барселону, а к Тиму приехала семья», — приводит «СтарХит» слова Екатерины Сафаровой.

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