Умер Александр Куломзин — танцор из культового фильма «Формула любви»

В России скончался актер, танцор и хореограф Александр Куломзин. Ему было 65 лет.
Звезда-танцор из фильма «Формула любви» Марка Захарова умер еще 25 февраля 2022 года, но новость о его кончине разлетелась по СМИ только в начале марта.
Куломзин окончил Московское академическое хореографическое училище. В 80–90-х годах выступал в балете Московского государственного театра оперетты. Снялся в фильмах-спектаклях «Праздник оперетты» и «Валенсианская вдова». Также преподавал.
Александр Владимирович был дважды женат, в первом браке у него родилась дочь Дарья.
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