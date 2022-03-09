Умер Александр Куломзин — танцор из культового фильма «Формула любви»

Артист балета Московского театра оперетты скончался на 66-м году жизни.

В России скончался актер, танцор и хореограф Александр Куломзин. Ему было 65 лет.

Звезда-танцор из фильма «Формула любви» Марка Захарова умер еще 25 февраля 2022 года, но новость о его кончине разлетелась по СМИ только в начале марта.

Куломзин окончил Московское академическое хореографическое училище. В 80–90-х годах выступал в балете Московского государственного театра оперетты. Снялся в фильмах-спектаклях «Праздник оперетты» и «Валенсианская вдова». Также преподавал.

Александр Владимирович был дважды женат, в первом браке у него родилась дочь Дарья.

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