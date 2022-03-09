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С бородой и усами: сын Наташи Королевой нашелся в теплом местечке

Фолловеры Архипа Глушко потеряли его из виду месяц назад.

С бородой и усами: сын Наташи Королевой нашелся в теплом местечке
Наташа Королева. Фото: Globallookpress.com

Подписчики Архипа Глушко, сына Наташи Королевой, месяц были обеспокоены его исчезновением из социальных сетей.

Наследник артистки и стриптизера с 8 февраля никак не выходил на связь в Интернете. На фоне того, что его знаменитая мать оказалась в момент спецоперации на Украине за пределами России, людям хотелось знать, где пребывает ее сын.

И вот 8 марта Архип Глушко впервые появился в Instagram в странном виде — с бородой и усами, наложив на свое лицо специальную маску. Он предстал перед поклонниками в машине на фоне летних пейзажей и зеленой травы, засветив свой отъезд из России в более теплую страну.

Архип Глушко. Фото: instagram.com/grek_grex/

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