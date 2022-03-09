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«У русских теперь принимают только кэш»: Понарошку рассказала, что творится в отелях Таиланда

По словам телеведущей, снять наличные деньги с карты практически нереально.

«У русских теперь принимают только кэш»: Понарошку рассказала, что творится в отелях Таиланда
Ирена Понарошку. Фото: Globallookpress.com

Телеведущая Ирена Понарошку, которая находится в Таиланде, в сторис Instagram сообщила, что не смогла снять наличные деньги со своей банковской карты. Она пробовала это сделать в трех банкоматах в трех разных банках. И все безуспешно.

Комментарий Ирены Понарошку
Комментарий Ирены Понарошку. Фото: instagram.com/irenaponaroshku/?hl=ru

«В поддержке отвечают: «Возможны сбои за границей. Пробуйте несколько раз». Хотя сегодня еще не должны отрубить Visa и Mastercard».

Ирена Понарошку

Как отметила Ирена Понарошку, у нее в отеле отказались принимать деньги с карты. «Сказали, что по распоряжению руководства у русских теперь принимают только кэш», — заметила она.

Напомним, что в России с 10 марта должны были перестать работать Visa и Mastercard. Позже стало известно, что их «отрубят» по всей стране с 11 марта.

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