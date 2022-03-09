«У русских теперь принимают только кэш»: Понарошку рассказала, что творится в отелях Таиланда

Телеведущая Ирена Понарошку, которая находится в Таиланде, в сторис Instagram сообщила, что не смогла снять наличные деньги со своей банковской карты. Она пробовала это сделать в трех банкоматах в трех разных банках. И все безуспешно.

«В поддержке отвечают: «Возможны сбои за границей. Пробуйте несколько раз». Хотя сегодня еще не должны отрубить Visa и Mastercard». Ирена Понарошку

Как отметила Ирена Понарошку, у нее в отеле отказались принимать деньги с карты. «Сказали, что по распоряжению руководства у русских теперь принимают только кэш», — заметила она.

больше по теме Ирена Понарошку стала лицом и ведущей канала «Суббота!» Блогер поделится со зрителями лайфхаками и расскажет об экологичном потреблении.

Напомним, что в России с 10 марта должны были перестать работать Visa и Mastercard. Позже стало известно, что их «отрубят» по всей стране с 11 марта.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.