Пшеничные кудряшки, носик-кнопка! Каким растет единственный сын узбекской актрисы Равшаны Курковой

Равшана Куркова родилась в Ташкенте, однако звездную карьеру актрисы построила в России. Эта девушка неизменно восхищает поклонников своей естественностью, скромностью и великолепным воспитанием. Равшана крайне редко делится подробностями личной жизни, в этом плане можно сказать, она ведет себя как затворница. Все частные аспекты актриса оставляет себе, считая, что личное не должно становиться объектом для освещения в прессе.

При этом Равшана иногда балует поклонников свежими снимками с сынишкой. Гаспар очень похож на свою именитую мамочку. При этом у единственного сына актрисы пшеничные кудряшки, носик-кнопка, пухлые щечки и очаровательная улыбка. У малыша уже все молочные зубки на месте. На свежем фото Куркова подловила сынишку Гаспара в мышином костюмчике с капюшоном и в кроксах.

«Милота снимка зашкаливает», «Какой славный малыш, кудрявенький», «А волосики-то светленькие», «Похож на маму», «Такой улыбака», «Прям хочется затискать, малыш просто чудо!», «Мамин принц», — пишут фолловеры.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!