«Полет отменили. Сами очень огорчены»: Эммануил Виторган нарушил данное другу обещание

Актер не смог присутствовать в Санкт-Петербурге на национальной премии «Фигаро».

Актер Эммануил Виторган в Instagram сообщил, что в этом году, к сожалению, нарушил данное своему другу обещание. Он не приехал в Санкт-Петербург на национальную премию «Фигаро» имени Андрея Миронова. Ранее он в течение 11 лет посещал данное знаковое мероприятие.

Как отметил 82-летний Эммануил Виторган, он вместе со своей семьей застрял в Латвии. Самолеты до России пока не летают. В итоге он не выполнил обещание, которое давал своему покойному другу, режиссеру Рудольфу Фурманову. Именно он — основатель премии. Сейчас дело отца продолжает сын Фурманова.

«Полет отменили. Сами очень огорчены! Но сердцем мы с вами! Поклон от нас всему коллективу вашего замечательного, любимого нами театра! Надеемся, до скорых встреч в Питере или у нас в Москве! Ваши Эммануил и Ирина Виторган». Эммануил Виторган

Напомним, что в начале спецоперации России в Донбассе Эммануил Виторган спешно с семьей уехал из родной страны. Сейчас он не знает, как вернуться на родину.

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