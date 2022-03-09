«Маска» и костюм Лошади: Гришаева рассказала, что сложнее всего ей давалось на съемках шоу

Нонна Гришаева в свежем интервью после своего разоблачения на шоу «Маска» рассказала, что сложнее всего ей давалось на съемках программы. Как оказалось, актрисе было сложно прятать на сцене свое я, свою индивидуальность. К тому же, Гришаева привыкла быть соавтором тех проектов, в которых она участвует. Здесь же Нонна по сути была лишена возможности добавить что-то свое в уже существующую идею номера. Артистка скрывалась за костюмом Лошади.

«Пожалуй, самым сложным было отсутствие коммуникации с командой постановщиков. Я привыкла, что если участвую в каком-то шоу, то являюсь и его соавтором. А в «Маске» все построено следующим образом: ты выходишь на сцену в день репетиции и делаешь то, что тебе показывают: то есть номер, по сути, уже готов. К сожалению, участвовать на этапе создания идеи не удается. А еще невероятно трудно прятать свое я, свое актерское обаяние под маской, так еще и приходится скрывать все свои средства выражения, ну, кроме голоса, пожалуй. Мне тяжело было не делать на полную катушку все то, что я умею», — приводит «СтарХит» слова Нонны Гришаевой.

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