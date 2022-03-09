Джоан Роулинг раскритиковали после заявления к 8 Марта

Скандал между создательницей «Гарри Поттера» Джоан Роулинг и трансгендерным сообществом разгорелся с новой силой в Международный женский день 2022 года.

8 марта писательница снова вышла в Twitter, чтобы отстоять права женщин, которые родились женщинами. В этот раз ее возмутило высказывание одного из британских политиков.

«Боже мой, теневой министр по вопросам трудового равенства Аннализа Доддс только что сказала, что не уверена, как определяются взрослые и женщины в ответ на вопрос: «Как вы определяете женщину?» в BBC Woman’s Hour (британская радиопередача. — Прим. авт.)», — написал Роулинг в социальной сети. «Кто-нибудь, пожалуйста, пришлите министру словарь и хребет». «Очевидно, при лейбористском правительстве сегодня (8 Марта. — Прим. авт.) станет Днем «нас, которых нельзя называть».

Твиты писательницы тут же встретили негативную реакцию и получили множество негативных комментариев. Однако возмущенные британцы укоряют Роулинг за то, что она игнорирует другие, более значимые огрехи правительства в области соблюдения прав женщин и вместо этого продолжает свою «войну с трансгендерами».

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