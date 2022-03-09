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Сидя в теплом уютном Монако: Боня призвала бойкотировать бренды, которые вернутся в Россию

Известные марки одежды отказались работать в РФ из-за спецоперации на Украине.

Сидя в теплом уютном Монако: Боня призвала бойкотировать бренды, которые вернутся в Россию
Виктория Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya

Крупнейшие европейские бренды объявили бойкот России после начала спецоперации на Украине. В настоящий момент производители одежды, аксессуаров, косметики сворачивают свою деятельность на территории нашего отечества.

Российские звезды отреагировали на это по-своему. Ксения Бородина накупила в Дубае пижам и резинок для волос любимой марки. Тимати печально написал в своем блоге: «С утра в Сети летает трОгическое видео из ЦУМа». (Орфография автора сохранена. — Прим. ред.).

Виктория Боня, которая уже много лет живет в Монако в домике для гостей своего бывшего бойфренда Алекса Смерфита, тоже не смогла пройти мимо этого знаменательного события для селебрити.

Сообщение Виктории Бони. Скриншот: instagram.com/p/Ca2fuqHA456/

«Главное, чтобы они потом не просились обратно! Мы их не примем, будем всем объявлять бойкот, когда придет время! Надеюсь, каждый поддержит меня! Сбежали, как крысы с тонущего корабля!» — возмущенно написала Виктория Боня в Instagram.

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