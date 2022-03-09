Сидя в теплом уютном Монако: Боня призвала бойкотировать бренды, которые вернутся в Россию

Крупнейшие европейские бренды объявили бойкот России после начала спецоперации на Украине. В настоящий момент производители одежды, аксессуаров, косметики сворачивают свою деятельность на территории нашего отечества.

Российские звезды отреагировали на это по-своему. Ксения Бородина накупила в Дубае пижам и резинок для волос любимой марки. Тимати печально написал в своем блоге: «С утра в Сети летает трОгическое видео из ЦУМа». (Орфография автора сохранена. — Прим. ред.).

Виктория Боня, которая уже много лет живет в Монако в домике для гостей своего бывшего бойфренда Алекса Смерфита, тоже не смогла пройти мимо этого знаменательного события для селебрити.

«Главное, чтобы они потом не просились обратно! Мы их не примем, будем всем объявлять бойкот, когда придет время! Надеюсь, каждый поддержит меня! Сбежали, как крысы с тонущего корабля!» — возмущенно написала Виктория Боня в Instagram.

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