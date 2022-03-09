«Футбол мы уже бросили»: Лазарев рассказал, в какие секции ходят его дети

В прошлом году Сергей Лазарев отправил сына Никиту в первый класс. Мальчик посещает частную школу и уже делает большие успехи в учебе. Звездный наследник также может похвастаться богатым списком увлечений.

Нашим журналистам артист рассказал, что Никита ходил на футбол. Но уже бросил эту секцию. Теперь он занимается другими дисциплинами.

«Сейчас у нас в расписании школа танцев и английский. Причем ходят танцевать и Никита, и Аня. У сына уже были отчетные концерты, где он выступал. Ему очень нравится, он получает от этого удовольствие», — заявил Лазарев Teleprogramma.pro.

Напомним, что артист на протяжении целого года скрывал появление дочери. Сергей хотел уберечь малышку от пристального внимания публики, зато теперь активно выходит с детьми на красные дорожки. Певец не скрывает: наследники родились от суррогатной матери.

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