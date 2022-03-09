Из Челябинской области — в Лос-Анджелес: как выглядит мама супермодели Ирины Шейк

В одном из своих интервью манекенщица призналась, что выросла в простой русской деревне. Ирина сажала огурцы, картошку и помидоры.

Все лучшее Ирина Шейк унаследовала от своей мамы. Супермодель блистает на мировых подиумах и обложках глянцевых журналов. Необычная яркая внешность Ирины: точеный носик, пухлые губы, высокие скулы, смуглая кожа — это ее визитная карточка. Но самое главное — это сильный характер и непоколебимая стойкость натуры. Все эти качества Шейк переняла у своей мамы Ольги Шайхлисламовой.

В свое время этой сильной женщине пришлось одной поднимать двух дочек после смерти мужа-шахтера. Он скончался от онкозаболевания. Мама будущей звезды подиума бралась за любую работу. Ирина очень благодарна своей родительнице за то, что та воспитала их сестрой в то непростое время, научив бороться за себя.

В одном из интервью Шейк призналась, что родилась не в Нью-Йорке на Пятой авеню, а росла в простой русской деревне. Ирина уточнила, что когда-то сажала картошку, огурцы и помидоры. Этим она очень годится. И моделью она стала не потому что хотела славы. Ирина работала, чтобы обеспечить семью. «Успех пришел ко мне, потому что я очень много работала — так меня воспитала моя семья. Всегда буду гордиться моей красавицей-мамой. Без нее я бы никогда не стала той женщиной, которой я являюсь», — приводит «Комсомольская правда» слова Ирины Шейк.

Кстати, из Челябинской области манекенщица несколько лет назад забрала маму в Лос-Анджелес. Теперь, когда вопрос денег не стоит, ее главная забота — воспитание внучки Леи, которую манекенщица родила от голливудского актера Брэдли Купера. С ним Шейк успела расстаться, но оставила за собой право опеки над малышкой.

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