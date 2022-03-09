Лазарев назвал баснословную сумму, которую тратит на запись песни и клипа

Сергей Лазарев рассказал нашим журналистам, что запись песен и клипов ему обходится очень дорого — порядка 50 тысяч долларов. В рублях это 5 миллионов.

«На шоу трудится 80 человек. В туре с нами работает 20 человек — это моя постоянная команда. Также у меня и семья большая: дети, мама, племянница…», — отметил артист Teleprogramma.pro.

Кстати, Лазарев как и многие россияне, платит ипотеку.

«Многим кажется, что артисты — это люди, которые живут исключительно беззаботно. Но основная часть моих доходов идет на продолжение творчества, бизнеса», — добавил Сергей.

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