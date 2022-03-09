«Так мало и так много»: Снигирь поздравила сына от Цыганова с днем рождения

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов вместе более семи лет. До встречи с Юлией Евгений был женат и воспитывал шестерых детей. В тот момент, когда звездный актер готовился стать папой в седьмой раз, жизнь внесла свои коррективы и он ушел из первой семьи.

Позже Цыганов связал себя узами брака со Снигирь. Актриса родила ему сына Федора. 9 марта ему исполнилось шесть лет. Об этом Юлия сообщила в своем инстаграме, трогательно поздравив малыша.

«Всего 6 и уже 6. Так мало и так много. Я хочу, чтобы у тебя была долгая и счастливая жизнь. Чтобы ты вырос добрым и справедливым. Имел возможность заниматься любимым делом. Был здоров», — написала Снигирь.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.