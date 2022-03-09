«Так оно и есть»: Марина Анисина призналась, за что полюбила Никиту Джигурду

Марина Анисина и Никита Джигурда познакомились на ледовом шоу в 2007-м. Почти сразу экстравагантный актер сделал предложение рыжеволосой фигуристке.

Позже у них родился сын Мик-Анжель Крист Анисин-Джигурда, который в этом году отметит свое 12-летие. А после — дочь Эва-Влада. Она на год младше брата. Оба звездных наследника занимаются большим теннисом.

В своем инстаграме Марина Анисина рассказала, за что любит Никиту Джигурду.

«Я влюбилась в Никитоса, увидев за его яркими масками нежного романтика и интеллектуала! Так оно и есть на самом деле…» — написала Анисина в своем инстаграме в Международный женский день.

Напомним, несколько лет назад Анисина и Джигурда разводились, а не так давно вновь сходили в ЗАГС, заключив брак во второй раз.

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