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Сергей Лазарев рассказал об огромном финансовом риске, на который вынужден идти

Певец дал нам большое интервью.

Сергей Лазарев рассказал об огромном финансовом риске, на который вынужден идти
Сергей Лазарев. Фото: Globallookpress.com

Сергей Лазарев рассказал, что осенью собирается поехать по российским регионам на гастроли. Певец представит свое шоу «Я не боюсь». При этом артист признался, что до конца не уверен — получится это сделать или нет.

«Это огромнейший финансовый риск, на который я вынужден идти. Крайне сложно что-то прогнозировать, остается только надеяться, что все будет хорошо», — сказал он Teleprogramma.pro.

Лазарев также хочет, чтобы зрители наслаждались концертными шоу не только западных артистов, но и своих. Тем более в нынешних условиях.

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