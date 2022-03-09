Сергей Лазарев рассказал об огромном финансовом риске, на который вынужден идти

Сергей Лазарев рассказал, что осенью собирается поехать по российским регионам на гастроли. Певец представит свое шоу «Я не боюсь». При этом артист признался, что до конца не уверен — получится это сделать или нет.

«Это огромнейший финансовый риск, на который я вынужден идти. Крайне сложно что-то прогнозировать, остается только надеяться, что все будет хорошо», — сказал он Teleprogramma.pro.

Лазарев также хочет, чтобы зрители наслаждались концертными шоу не только западных артистов, но и своих. Тем более в нынешних условиях.

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