«Отравила меня мать!»: в Сети считают, что экс-жене Аршавина нужна психиатрическая помощь

Накануне экс-жена Андрея Аршавина Алиса Казьмина заявила о том, что больна сифилисом. По ее словам, заразила ее собственная же мать, сын и бывший муж. Об этом журналист заявила в своем инстаграме.

«Отравила меня мать! Отомстила… И уже давно… Год сифилис, не меньше… Травила меня упорно. Уколов она делала мне много, поэтому ей оставалось только наблюдать, как сгорает ее дочь. С прошлого октября господин Казьмин, Наталья Сарычева и мой сын, объединив усилия, поняв, что теперь дело осталось за малым, решили раскачать мне психику», — рассказала Казьмина.

Однако пользователи Сети не верят Алисе и считают, что ей нудно обратиться к специалисту.

«Помогите человеку с лечением! Ей нужно к психиатру. Родные, вы не видите этого? Ей срочно требуется помощь специалиста», — написали фолловеры.

Напомним, на днях Алиса Казьмина похвасталась результатом пластической операции. Врачи сделали ей новый нос.

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