Дочь балует люксовыми авто и часами Rolex: как выглядит моложавая мама Клавы Коки — Олеся

25-летняя Клава Кока как-то обмолвилась, что в ее годы у мамы было уже трое детей.

Многие поклонники, увидев моложавую маму Клавы Коки, пошутили, что «в их семье логика покинула чат». Просто родительница юной звездочки «ТикТока» выглядит сверстницей взрослой дочери. Кстати, свой возраст Олеся Высокова не афиширует. Как-то 25-летняя Клава случайно обмолвилась, что в ее возрасте у мамы было уже трое детей. Кроме Коки, в семье Олеси и ее мужа также есть сын Лев и дочка Лада.

Кстати, именно мама, которая играла на фортепиано и неплохо пела, отправила будущую звезду заниматься вокалом в джазовый хор Свердловской детской филармонии, а папа-бизнесмен обеспечил надежный тыл и переезд в Москву.

Сама Кока в беседе с поклонниками вспомнила, как они с мамой простаивали огромные очереди в мороз на улице, чтобы попасть на прослушивание. Клава была готова участвовать во всех музыкальных конкурсах.

Став популярной, певица обеспечила себе сладкую жизнь. Она не забыла и о близких: Кока то и дело одаривает маму и отца люксовыми автомобилями, часами Rolex и поездками на самые дорогие курорты — пишет «Комсомольская правда».

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