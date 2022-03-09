Instagram закрыл возможность просматривать списки друзей в России и Украине

Подписчиков пользователя и его подписки теперь не увидеть.

Компания Meta, владеющая социальными сетями Instagram и Facebook, приняла решение не показывать подписки пользователи из России и Украины.

«Мы добавили несколько функций безопасности в Украине и России, включая возможность закрыть профиль в Facebook, удаление возможности просматривать списки друзей, а также дополнительные инструменты в Messenger», — говорится в официальном блоге компании.

Meta создала специальный ситуационный центр, включающий носителей русского и украинского языков, которые круглосуточно следят за происходящим в социальных сетях и реагируют на возникающие проблемы в режиме реального времени. Компания также заявляет, что борется с распространением дезинформации о событиях на Украине, правда, больше с позиции ограничений для российских СМИ.

Добавим, что в начале марта у многих российских пользователей Instagram пропала возможность настроить приложение на русский язык. При попытке включить его, люди сталкиваются с системной ошибкой, после которой им предлагается перейти на английский.

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