И с новой пассией познакомил: как выглядит красавица-мама Гарика Харламова

Наталья Харламова не так давно разменяла седьмой десяток, но цифра в паспорте ее совсем не пугает.

В своем микроблоге резидент «Камеди Клаб» Гарик Харламов не так часто балует подписчиков домашними снимками с родней. Иногда юморист показывает в своем Instagram дочку Анастасию, время от времени на его страничке мелькает 28-летняя Екатерина Ковальчук. Поговаривали, что с молодой актрисой Гарик успел расстаться.

Пока Харламов лежал в больнице, его девушка наслаждалась каникулами на морях. Однако позже сама Ковальчук развеяла слухи о том, что они с Гариком больше не вместе. В своем микроблоге возлюбленная юмориста показала кадры с мамой Харламова. Похоже, к своей будущей невестке Наталья Игоревна относится положительно. Они неплохо поладили. Выбор сына мама юмориста, кажется, одобрила. Ковальчук часто мелькает в Instagram Натальи Игоревны, пишет «Комсомольская правда».

Недавно Наталья Харламова разменяла седьмой десяток, но цифра в паспорте ее не пугает: «6:0 в мою пользу», — пошутила мама юмориста, дав понять, что чувство юмора сын унаследовал от нее.

Кроме взрослого состоявшегося сына, с отцом которого Наталья разошлась много лет назад, у мамы Гарика есть дочери-двойняшки Катя и Алина — им сейчас по 22. Харламова много путешествует, следит за питанием, занимается фитнесом и часто бывает с Гариком на светских тусовках.

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