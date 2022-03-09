«Была готова уступить и выйти на сцену пораньше»: Краймбрери раскрыла детали конфликта с Лободой

По словам певицы, ее зачем-то передвинули выступать на два часа позже.

Певица Мари Краймбрери заявила, что не любит просыпаться и узнавать о себе в скандальной хронике. Ей куда больше по душе, когда обсуждают ее песни. Однако однажды звезду втянули в конфликт с украинской исполнительницей Светланой Лободой.

По словам Краймбрери, для нее такое случилось впервые. Тогда она не дала ни одного комментария по данной теме. Со временем она поняла, что в шоу-бизнесе часто обсуждают человека, даже если он к ситуации не имеет прямого отношения.

«На той церемонии мое выступление несколько раз передвинули по непонятным для меня причинам. Я была готова уступить всем и выйти на сцену пораньше. В итоге меня передвинули на два часа позже, но на сцене я сделала все, что от меня зависело». Мари Краймбрери

Напомним, что на одной из церемоний Мари Краймбрери вышла на сцену с песней «Пряталась в ванной». У Лободы на выступлении предполагались схожие декорации. В итоге Лобода отказалась выступать, сообщает МК.ru.

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