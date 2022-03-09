«Просьба писать, не звонить»: Эммануил Виторган из Латвии обратился к россиянам

Актер Эммануил Виторган, который уехал в Латвию, в Instagram пригласил всех в «Виторган-клуб» на юбилейный вечер своего коллеги — актера Аристарха Ливанова. Мероприятие должно пройти 18 марта.
При этом не очень понятно, как сможет на нем присутствовать сам Эммануил Виторган, который застрял с семьей в Латвии. Хотя он заметил, что к этому времени обязательно вернется в Россию. По словам актера, праздник будет проходить в виде капустника за столами при свечах в камерной и уютной атмосфере.
«Юбилей веду вместе с моей супругой Ириной! Юбиляра поздравят друзья, коллеги, любимые всеми актеры театра и кино, артисты эстрады! Ждем вас! Просьба писать, не звонить».
Напомним, что с началом спецоперации на Украине Эммануил Виторган с семьей спешно отбыл в Юрмалу. Позже он сообщал, что рейсы в Россию отменены и он не может покинуть страну.
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