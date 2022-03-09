В лепестках роз: дочь Толкалиной и Кончаловского обнажилась на фото

Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского Мария Михалкова-Кончаловская вышла замуж в 2020 году. Ее избранником стал бизнесмен из Калининграда, который не одобряет откровенных фото. Да и сам, по признанию Маши, не любит фотографироваться. Однако в честь Женского дня звездная наследница сделала исключение.

В своем инстаграме Мария опубликовала кадры, на которых позировала в ванне среди лепестков роз.

«Ну, с 8 Марта. Мой повышенный уровень тревожности сделал свое дело. Я даже про женскую солидарность и феминизм писать не буду. Спасибо мужу моему за фотки классные», — написала Михалкова-Кончаловская.

Напомним, Мария — единственная дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского. Они прожили в гражданском браке 20 лет, а в 2017-м объявили о расставании.

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