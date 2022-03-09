Дом в Европе и квартира в Дубае: какая недвижимость есть за рубежом у Валерии и Пригожина

Продюсер вместе с женой уехали на время в Израиль на день рождения к тете, но обещали в скором времени вернуться.

Продюсер Иосиф Пригожин и его жена певица Валерия неожиданно уехали из России и находятся сейчас в Израиле. Впрочем, удивляться этому факту в общем-то не стоит. Дело в том, что у тети Пригожина юбилей — 85 лет. С этим и связан скоротечный визит за рубеж. Ни о какой эмиграции речи, конечно, не идет.

Заметим, что у Валерии и Пригожина есть недвижимость на Западе. Супруги владеют домом в Европе, а также квартирой в Дубае.

Добавим, что старший сын Валерии в последние годы учился в Швейцарии. Артемий обосновался в Европе. Он руководит крупной звукозаписывающей студией в Монтре, сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что в Израиле, по слухам, сейчас находится и певица Алла Пугачева с детьми и мужем, телеведущим Максимом Галкиным. Они сняли шикарный трехэтажный особняк в небольшом городке Кесария.

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