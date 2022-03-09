«Очень ждали все весны»: Макеева провела праздник в монастыре

В последнее время актриса стала все чаще обращаться к религии.

Женский день 8 Марта Анастасия Макеева провела в монастыре. Актриса отправилась в Оптину пустынь – мужской монастырь в Калужской области. В последнее время звезда стала близка к религии.

Кадрами из святыни она поделилась в своем инстаграме.

«С праздником, милые девочки. Очень ждали все весны и так не просто ее встретили. Я этот день решила провести в Оптиной пустыни и помолиться за каждую женщину на планете, чтоб в сердце ее жила любовь», — написала Макеева.

Напомним, в конце прошлого года Анастасия Макеева отметила свое 40-летие и изменила фамилию. На такой шаг актриса пошла, чтобы войти в родовую программу мужа. Звезда мечтает стать мамой.

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