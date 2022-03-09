«Розовенькие»: невестка Наташи Королевой похвасталась презентами в женский день

Более года назад единственный сын Наташи Королевой и Сергея Глушко – Архип Глушко обручился со своей избранницей. Мелисса Валынкина ранее работала танцовщицей в ночном клубе, где и познакомилась со звездным наследником.

Недавно пара перебралась в московскую квартиру из загородного особняка артистки. В своем инстаграме Мелисса показала, какие подарки ей вручили на 8 Марта.

«Цветочки мне подарили. Розовенькие. Все, как я люблю», — сказала Мелисса.

Добавим, после того как роман Глушко-младшего стал достоянием общественности, Мелисса сменила работу. Теперь она – визажист. И хотя Наташа Королева и Тарзан не испытывают теплых чувств к невестке и считают, что их сыну пока еще рано жениться.

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