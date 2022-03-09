Локоны до талии: Бородина в шелковом платье-бюстье с корсетом предстала в свой день рождения

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. В свое время она вела шоу «Дом-2» с Ксенией Собчак, а потом и с Ольгой Бузовой. Ей удалось стать богатой и знаменитой.

А после развода с Курбаном Омаровым телеведущая не пропускает светских раутов и вечеринок. Она даже приняла участие в «Ледниковом периоде», хотя раньше не могла найти время на катание на коньках.

8 марта Бородина отмечает двойной праздник. Дело в том, что она родилась в Международный женский день. Ночью телеведущая с друзьями повеселилась в ресторане. Она была в мерцающей мини-юбке и блузке белого цвета. А утром ее поздравили дочки Маруся и Теона, а также родные, которые приехали в гости. Ксения успела получить цветы и подарки.

А вот вечером настала вторая часть праздника. На этот раз она устроила танцы в гостиной в шелковом платье-бюстье с корсетом. Наряд цвета расплавленной бронзы подчеркнул ее точеную фигуру. Примечательно, что Бородина похвасталась длинными локонами до талии и нежным макияжем. У нее получился образ в голливудском стиле.

Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие признались, что она выглядит очень стильно. «До чего красивая!», «Откуда такие волосы? У вас же каре?», «Платье бомбическое», «Какая голливудская дива», «Ксения, слов нет», «Какая вы бесподобная», «Просто бутон красивой розы», — прокомментировали пост подписчики.

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