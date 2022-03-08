«Ты наш подарок»: жена звезды «Великолепного века» Халита Эргенча показала подросшего сына

В последние годы зрители все чаще смотрят турецкие сериалы. Одним из самых успешных стал «Великолепный век». Там главную роль сыграла Мерьем Узерли. А вот в султана Сулеймана перевоплотился Халит Эргенч.

Не так давно актер переехал жить в Лондон. У него большая семья. Жена Бергюзар Корель тоже снимается в кино. Они вместе играли в сериале «1001 ночь». У них подрастают дети.

Недавно у пары родилась дочка Лейла. Также они воспитывают сыновей 12-летнего Али и Хана, который 8 марта отметил день рождения. В честь праздника Корель опубликовала редкое фото с наследником. Его лицо было спрятано за тюлью. Но мальчик уверенно стоял на ножках перед мамой.

«Когда я вижу тебя, на меня словно обрушиваются все времена года. Когда я обнимаю, я чувствую себя сытым, когда

я голоден. Когда я целую, я чувствую облегчение, как будто я выпил воды, если я хочу пить. Своими фразами о жизни ты заставляешь каждого из нас все больше верить в свою мудрость. Пусть легкость твоего прихода в этот мир всегда будет с тобой на протяжении всей твоей жизни.

Пусть счастье в твоих ресницах, свет в твоих волосах, мир в твоей улыбке всегда возвращаются со здоровьем, дитя мое.

Сегодня лучший день для меня, что ты присоединился к нашей семье. Ты наш подарок. С днем ​​рождения, мой дорогой Хан», — написала актриса.

Поклонники восхитились крохой. Многие посчитали, что он будет очень красивым. Подписчики присоединились к поздравлениям и осыпали именинника теплыми словами.

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