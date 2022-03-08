Сделала акцент на талию: Пелагея в нежно-розовом платье в пол с баской устроила дефиле

Пелагея является одной из самых известных певиц. Многие полюбили ее, когда она стала членом жюри в шоу «Голос». Уже много лет блондинка гастролирует со своей группой и может похвастаться не только тонкой талией, но и сильным вокалом.

Она является одной из лучших исполнительниц народных песен. После развода с хоккеистом Иваном Телегиным она одна воспитывает дочку Таисию. При этом звезда всегда безупречно выглядит.

В последнее время Пелагея все чаще предстает в женственных образах. Она любит пышные платья, кокошники, но также певица одевается и современном стиле. На этот раз она устроила дефиле в платье в пол нежно-розового цвета с баской. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Блондинка покрасовалась перед съемками. Туфли на платформе дополнили ее аутфит.

«Девочки, женщины! С праздником вас, дорогие наши розовые зефирки! Пусть ваш путь по жизни будет легким, улыбчивым, и пусть где-то рядом всегда будет выход из любой ситуации! Любите себя, будьте для своих близких теплыми, лучезарными солнышками! Любим вас! (Мужская часть группы Пелагея)», — написала звезда.

Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие посчитали, что она постройнела. «Вы шикарна», «Какая же вы красивая», «Поля, с праздником вас! Вы великолепна!», «Какая грация, какой стан», «Изящная походка», «Какая вы прелестная», «Ну прям богиня», — прокомментировали пост подписчики.

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