Дразнит Гарика: Асмус в шелковом платье и на шпильках блеснула своими прелестями

Кристина Асмус уже давно снимается в кино. Она не скрывает, что ей приходят примерять новые образы. Слава к ней пришла, когда актриса снялась в «Интернах», но потом она стала сниматься в других амплуа. Кристина отметилась в фильме «Текст», где у нее была откровенная постельная сцена.

Эту работу артистки долго обсуждали в обществе. А когда она развелась с Гариком Харламовым, то многие поклонники посчитали, кто картина стала камнем преткновения в их семье, но слухи не подтвердились.

Вот уже два года Асмус живет с дочкой. При этом она утверждает, что у нее давно появился возлюбленный. В соцсетях актриса предпочитает хвастаться своими образами. В 33 года она обладает стройной фигурой и растяжкой.

На новом фото она запечатлелась в шелковом платье винного цвета и серебристых босоножках на шпильке. Кристина позировала на лестнице, обнажив тонкие щиколотки.

«Каждая из нас по-своему прекрасна! Берегите себя и цените себя! Никому ничего не доказывайте! Любите себя любой! Мирного неба и мира в душе! Все будет хорошо! С праздником!» — написала звезда.

Поклонники были взбудоражен увиденным. Многие заметили, что актриса была без белья. Ее осыпали комплиментами. А некоторые решили, что она дразнит бывшего мужа.

«Красавица! С праздником вас поздравляю!», «Хороша», «Прекрасная», «Кристина, какие правильные слова», «Это платье носят без белья», «Вы наша провокаторша», «Такая милая, а такая шалунья», «Ну скромности вообще нет», — стали писать пользователи Сети.

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