Одна с синими волосами, а другая — в очках: Глюкоза запечатлелась с подросшими дочками

Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, является популярной певицей. С малых лет она снималась в «Ералаше», А уже потом взяла псевдоним, чтобы выступать на сцене. Ее хиты «Невеста» и «Ненавижу» до сих пор крутят по радио.

Сама она также успевает сниматься в кино. В свои 35 лет артистка может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. И этом при том, что у нее двое детей.

Уже 15 лет Глюкоза счастлива в браке с бизнесменом Александром Чистяковым. У них подрастают дочки: Лидия и Вера. Старшей наследнице уже 14 лет. Она тоже поет и даже покрасила волосы в синий цвет, чтобы выглядеть броско.

А вот Вере только 10 лет. Она носит короткую прическу и очки. Артистка устроила трогательную фотосессию с дочками в честь Международного женского дня.

«Милые, добрые, нежные, умные, сильные, терпеливые, целеустремленные, счастливые, любимые и самые прекрасные создания — женщины. С праздником весны и красоты, желаю вам чувствовать себя любимыми и желанными», — написала звезда.

Комментарии к посту она отключила. Однако поклонники и раньше отмечали, что девочки очень похожи на маму и унаследовали ее обаяние.

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