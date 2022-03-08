«Как вы похожи, божечки!»: Юлия Ковальчук показала свою моложавую маму

Юлия Ковальчук уже много строит карьеру на сцене. Она была солисткой группы «Блестящие», а теперь является успешной сольной исполнительницей. Она уже давно состоит в браке с Алексеем Чумаковым.

У них подрастает четырехлетняя дочка Амелия. До сих пор пара не показывает наследницу. Но они сделали для нее отдельную комнату в особняке и часто возят в Испанию, где также владеют недвижимостью.

Зачастую Юлия получает комплименты, так как в 39 лет может похвастаться стройностью. На этот раз она показала свою маму. Певица позировала в платье в цветочек с моложавой блондинкой. Поклонники сразу поняли, от кого артистке досталась красота.

«Солнышки! Девочки, потому что каждая из нас, даже будучи уже в зрелом возрасте, хочет оставаться девчонкой! Я поздравляю вас с праздником, и мечтаю, чтобы каждая из Вас излучала свет, и главное рядом были люди, которым от этого становилось бы теплее! Я поздравляю каждую мамочку, потому что с детства в сердце у меня этот праздник ассоциируется именно с мамулей! Я хочу, чтобы все женщины мира были здоровы, чувствовали свою нужность и при всей своей внутренней силе оставались слабым полом!» — написала звезда.

Поклонники присоединились к поздравлениям и одарили их комплиментами. Даже Лариса Долина отреагировала на фото. «Как вы похожи, божечки! С праздником, Юляш, тебя, и юную представительницу семейства», — написала она. «Красавица, мамочка», «Какое у вас классное платье», «Как вы, Юленька, на нее похожи», — прокомментировали пост подписчики.

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