«Улыбаемся вам с весной в руках»: Малахов и Лисовец поздравили женщин с праздником

Андрей Малахов является одним из самых известных телеведущих в России. Он ведет такие передачи как «Прямой эфир» и «Привет, Андрей». Зачастую Андрей оказывается в центре событий. Он брал интервью у многих артистов от Анастасии Волочковой до Лолиты Милявской. И 8 марта телеведущий не смог оставить без внимания женщины.

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Вместе со стилистом Владиславом Лисовцом он закупил тюльпаны. Малахов отметился на фото с букетами. Он был в рубашке и куртке. Лисовец тоже продемонстрировал несколько букетов.

«Дорогие мои, мы с моей конторой и Андреем, улыбаемся вам с весной в руках. Сегодня я обращаюсь абсолютно ко всем, без разделений на гендерность, религию и национальность. Я хочу пожелать вам, слышать только смех и радость и видеть детские счастливые лица. Желаю всем яркого неба, цветных красок, спокойной жизни, весны в душе каждый день, уважительного отношения к каждому, улыбок на встречных лицах людей и в их сердцах, и благо в доме», — написал стилист.

А вот в одной из передач Малахова женщин поздравил и снял ролик Юрий Шатунов. Он держал в руках белые розы. Певец исполнил несколько строк из знаменитой композиции группы «Ласковый май». Он выложил ролик в соцсети.

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